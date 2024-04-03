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06:15, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Бойфренд узнал условие девушки насчет свадьбы и выгнал ее из дома

Фото: Photos by Lanty / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, что поссорился со своей девушкой и выгнал ее из дома после того, как узнал ее условие относительно их свадьбы. Большинство комментаторов поддержали молодого человека.

Автор поста рассказал, что ему 23 года, а его бывшей девушке 20 лет. Они встречались на протяжении девяти месяцев и планировали свадьбу. Парень при этом заявил, что не готов потратить на торжество больше пяти тысяч долларов (461 тысяча рублей). Он уточнил, что предпочел бы вложить свои деньги в будущий ремонт дома или совместный отдых.

Однако девушка сообщила бойфренду, что хочет роскошную свадьбу. Пара встретилась со свадебным организатором и выяснила, что праздник, который она бы хотела устроить, обойдется примерно в 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей). Как указал рассказчик, у него нет таких денег.

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«Я сказал ей, что если она хочет такую свадьбу, то я не тот, кто ей нужен. Она пыталась убедить меня, что (...) это событие, которое случается раз в жизни и которое она будет вечно вспоминать, что там будут все ее друзья и коллеги и тому подобное», — добавил молодой человек. По его словам, девушка не шла на компромисс, поэтому он решил расстаться с ней. При этом он выгнал экс-возлюбленную из своего дома, где они проживали совместно.

Бывшая невеста и ее родители пыталась уговорить его восстановить отношения, однако он ответил отказом. «Откровенно говоря, мне кажется, что ее поведение было крайне тревожным звоночком и в перспективе это могло бы испортить мне жизнь», — пояснил автор поста. Он отметил, что хочет найти себе девушку, которая разделяла бы его ценности и больше заботилась о совместном будущем, нежели о свадьбе.

«Когда людей больше интересует свадьба, а не брак, отношения обычно не складываются», «Она бы не остановилась на дорогой свадьбе, она бы захотела дорогой дом, район, одежду», — поддержали рассказчика комментаторы. Многие также сочли, что ему слишком рано жениться.

Ранее другой парень рассказал на Reddit, что изучил аккаунт своей девушки на популярном сервисе и неприятно удивился. Он заявил, что впал в ступор от своего открытия.

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      Олег Давыдов
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