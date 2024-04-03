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14:03, 3 апреля 2024Экономика

Улицы в двух российских городах захотели назвать в честь Райана Гослинга

Улицы в Кирове и Казани захотели переименовать в честь актера Райана Гослинга

Фото: Christopher Polk / Globallookpress.com

В Кирове и Казани захотели переименовать улицу Дзержинского в честь канадского актера Райана Гослинга. Соответствующие петиции от жителей двух российских городов появились на портале Change.org.

Петиция из Кирова была первой, ее заметил Telegram-канал «Осторожно, новости». Автор инициативы Даниил Домрачев утверждает, что советская топонимия одинакова и абсурдна. К тому же, по его словам, Феликс Дзержинский, имя которого носит самая длинная улица в городе, «никогда не любил Вятку и в страхе сбежал из нее».

Еще одним аргументом в пользу переименования автор петиции назвал отношение революционера к религии — Дзержинский был атеистом, а сейчас по улице регулярно проводят крестный ход. «Гослинг же выбран в качестве кандидатуры как ярый христианин, который невероятно популярен в России. По Новому мосту можно атмосферно ехать, слушая песню Nightcall или Real Human Being, тем самым представляя, что ты — Райан Гослинг», — объяснил Домрачев.

На следующий день появилась петиция о переименовании улицы Дзержинского в честь Райана Гослинга в Казани. Автор публикации делает упор на то, что так получится привлечь бизнес и туристов, а также увеличить спрос на недвижимость. «Смена имени улицы сделает ее более привлекательной и положительной для жителей города, воздействуя на их психологическое состояние», — говорится в тексте петиции.

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      Нина Ташевская
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