В России захотели проверить ведущую Лазареву на оправдание терроризма

Депутат Ямпольская попросила Генпрокуратуру проверить телеведущую Лазареву

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская захотела проверить телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) на оправдание терроризма. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Депутат заявила, что 3 апреля в Telegram-каналах стал распространяться фрагмент интервью Лазаревой, в котором она заявила о своем положительном отношении к атакам беспилотников на российские города.

«Давайте-ка обратимся в Генпрокуратуру. Я обращусь. А то — иноагент да штрафы за отсутствие маркировки. Маловато будет», — написала Ямпольская о просьбе проверить ведущую.

К следующей публикации глава комитета приложила фото обращения, адресованное Генеральному прокурору России Игорю Краснову. В нем она попросила организовать проверку в отношении Лазаревой и оценить ее высказывания на наличие пропаганды или оправдания терроризма.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) проверит певицу Манижу Сангин на оправдание терроризма. Поводом для этого послужили ее слова о задержании террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле».