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13:28, 3 апреля 2024Мир

В США заявили о проигрыше в информационной войне России, Китаю и Ирану

WP: экс-сенаторы США заявили о проигрыше в информационной войне РФ, КНР и Ирану

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывшие американские сенаторы Джозеф Либерман и Гордон Хамфри заявили о проигрыше США в информационной войне России, Китаю и Ирану. Об этом они написали в статье для The Washington Post (WP).

По мнению экс-сенаторов, причинами отставания Вашингтона являются отсутствие руководства и нехватка финансирования в сфере информационной борьбы.

«В течение трех лет Консультативная комиссия США по общественной дипломатии, входящая в состав Госдепартамента, призывала Белый дом и Конгресс назначить руководящего чиновника по информационной войне. Рекомендации, похоже, были проигнорированы», — говорится в статье.

Нехватка финансирования связана с упразднением Информационного агентства США в 1999 году.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что западные страны в рамках информационной войны пытаются делать вбросы для дезорганизации российского общества.

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      Лина Пивоварова
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