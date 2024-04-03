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16:22, 3 апреля 2024Россия

Володин отчитал депутатов Госдумы за поведение во время доклада правительства

Спикер Володин отчитал депутатов, которые покинули зал во время доклада кабмина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты, которые покинули зал Госдумы (ГД) во время отчета правительства, должны задуматься, тем ли они занимаются. Так парламентариев отчитал спикер ГД Вячеслав Володин, его слова прозвучали в трансляции в Telegram-канале кабмина.

Володин обратил внимание на поведение депутатов и сравнил его с работой самого правительства. По словам председателя Госдумы, покинувшим зал следует задуматься над тем, что кабмин работает почти круглосуточно.

«[Ушедшие из зала] коллеги, надо задуматься, там ли ты и тем ли занимаешься», — отметил Володин. Он добавил, что те, кто покинул зал, могут уже не переизбраться.

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с отчетом в Госдуму 3 апреля — мероприятие является ежегодным. Известно, что за время подготовки к отчету кабмину поступило около 14 тысяч обращений от граждан, а еще 309 вопросов направили правительству депутаты.

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