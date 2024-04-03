Володин отчитал депутатов Госдумы за поведение во время доклада правительства

Спикер Володин отчитал депутатов, которые покинули зал во время доклада кабмина

Депутаты, которые покинули зал Госдумы (ГД) во время отчета правительства, должны задуматься, тем ли они занимаются. Так парламентариев отчитал спикер ГД Вячеслав Володин, его слова прозвучали в трансляции в Telegram-канале кабмина.

Володин обратил внимание на поведение депутатов и сравнил его с работой самого правительства. По словам председателя Госдумы, покинувшим зал следует задуматься над тем, что кабмин работает почти круглосуточно.

«[Ушедшие из зала] коллеги, надо задуматься, там ли ты и тем ли занимаешься», — отметил Володин. Он добавил, что те, кто покинул зал, могут уже не переизбраться.

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с отчетом в Госдуму 3 апреля — мероприятие является ежегодным. Известно, что за время подготовки к отчету кабмину поступило около 14 тысяч обращений от граждан, а еще 309 вопросов направили правительству депутаты.