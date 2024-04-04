Археологи из Петербурга восстановят арку в Пальмире

Петербургские ученые представили систему реставрации Триумфальной арки III века

В РАН состоялось заседание ученого совета Института истории материльной культуры, на котором петербургские археологи представили методику исследования внутренней структуры исторических конструкций Триумфальной арки в Пальмире. Эти работы необходимы для реставрации объекта.

«Восстановление Триумфальной арки в Пальмире — уникальная и амбициозная задача, справиться с которой по плечу только профессионалам самого высокого уровня. Не случайно этот проект реализуют петербургские археологи, реставраторы и архитекторы. Их знания, мастерство, увлеченность, а также стоящая за ними знаменитая петербургская школа помогут сохранить для будущих поколений этот памятник человеческой цивилизации. Наши специалисты обладают богатейшим опытом в деле сохранения и возрождения исторического наследия. А Институт истории материальной культуры РАН исторически имеет безупречную репутацию одного из ведущих мировых центров изучения археологических культур разных эпох», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что восстановлением арки занимается большой коллектив российских и сирийских специалистов, но главное слово остается за петербургскими археологами.

Президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что сейчас на примере Триумфальной арки осваивается совершенно новая система реставрации архитектурных памятников.

«То, что происходит, — следующий этап смены всей парадигмы реставрации и принципов реставрации древней памяти», — сказал Пиотровский.

Реставрация знаменитой арки — один из наиболее масштабных международных проектов современности. Археологические раскопки и научные исследования с начала 2022 года проводил Объединенный российско-сирийский коллектив под руководством Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН). Совместную работу специалистов координировала директор учреждения Наталья Соловьева.

Полученные в результате исследований данные позволили подготовить новый проект восстановления арки. В мае 2023 года он был утвержден сирийской стороной после его одобрения в России и для финального согласования направлен в ЮНЕСКО.

Основные положения разработанного проекта рекомендованы ЮНЕСКО для использования при реставрации других памятников.

По словам Натальи Соловьевой, поскольку ни в мировой, ни в российской практике не разработаны методы и подходы к диагностике внутренней структуры при реставрации исторических конструкций, петербургские специалисты приняли решение адаптировать методы, применяемые при обследовании современных сооружений, а именно — георадиолокационный и акустический.

Коллектив Центра в январе 2024 года провел сравнительные обследования блоков мраморизированного известняка, из которого сложена Триумфальная арка в Пальмире, и аналогичного по всем характеристикам современного блока мраморизированного известняка в Петербурге.

Триумфальная арка (II-III вв) — самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. С 1980 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью 2015 года она была взорвана террористами. В результате взрыва рухнул свод арки, был полностью разрушен центральный пролет, от боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны. Повреждены внутренние пилоны, на которые опирался свод.

