«Билась об пол и стены». В Казахстане судят экс-министра за жестокую расправу над женой. Как он объяснил свой поступок?

В Казахстане судят экс-министра Бишимбаева за жестокую расправу над женой

В Казахстане проходит суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в расправе над гражданской супругой Салтанат Нукеновой.

Его обвиняют в лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года в Астане. Днем ранее экс-министр экономики и его жена были на концерте, где поссорились. Затем они отправились в ресторан BAU. Заведение находится в здании молла «Гастро-Площадь Центр», владельцем которого является родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Там бывший чиновник и избил Нукенову.

Согласно версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он «нанес серию сокрушительных для женщины ударов кулаками по голове». Жена упала на пол, а затем Бишимбаев начал пинать ее. Нукенова пыталась спрятаться в одной из комнат, но он выбил дверь и снова избил ее.

После этого экс-министр обхватил женщину за горло и стал душить

Затем женщина потеряла сознание и больше в себя не приходила. На следующий день, 9 ноября, Бишимбаев позвонил Байжанову и сказал ему распустить персонал ресторана, а также удалить все видеозаписи с камер.

Также бывший чиновник попросил родственника отвезти телефон жены к ним домой, поскольку брат Нукеновой отслеживал ее геолокацию. Прокурор уточнила, что, приехав на место происшествия, Байжанов увидел женщину, находившуюся в бессознательном состоянии. По просьбе Бишимбаева он поднял ее и уложил на диван. Через несколько часов Байжанов обнаружил, что Нукенова не подает признаков жизни.

Бишимбаев рассказал свою версию событий

На суде 3 апреля Бишимбаев рассказал, что в день происшествия в ресторане он «три часа слушал претензии и обиды» Нукеновой. Экс-министр обвинил женщину, что она хотела задеть его, попытавшись выкинуть подаренный ей кулон. Затем в VIP-кабинке №1 Нукенова сняла с себя серьги, обручальное кольцо, часы, браслет и бросила все в туалет, добавил обвиняемый.

Бишимбаев рассказал, что супруга закрылась в туалете, откуда были слышны шум и крики, поэтому он начал бить по двери. Потом Нукенова открыла и стала кричать на него.

Она кинулась на меня, порвала мне рубашку. Я толкнул ее, она ударилась об стену Куандык Бишимбаев экс-министр экономики Казахстана

В ответ Бишимбаев порвал ее рубашку, которую Нукенова стала снимать. «Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее — получился противовес. (…) Штаны у нее слетели, она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза, она полетела сначала об стену и "лицом упала на унитаз". Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на пол», — сказал он и добавил, что жена пыталась встать, но «опять ударилась о кафельный пол лицом, (...) билась коленями об пол, об стены».

Кроме того, Бишимбаев объяснил, почему попросил удалить записи с камер. По его словам, он не скрывал преступление, а хотел лишь избежать публичности.

Кадр: Almaty TV News / YouTube

Бишимбаев заявил, что причастен к произошедшему с Нукеновой, но не считает себя виновным в умышленном убийстве.

Мать Нукеновой не сдержалась и выкрикнула, что он делал это несколько часов подряд. Она также пригрозила раскрыть прошлое экс-министра.

В Казахстане разгорелась общественная дискуссия из-за произошедшего

Смерть Нукеновой вызвала широкий общественный резонанс. Популярные медиа Средней Азии писали об участившихся случаях насилия над женщинами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органом держать дело в отношении Бишимбаева на особом контроле. Кроме того, он подчеркнул, что нужно решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

По данным службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, каждый год в Казахстане из-за семейно-бытового насилия умирают не менее 80 женщин, около 150 получают серьезные ранения, 200 человек — средней степени тяжести, и более 4 тысяч — легкие ранения.

При этом исследователь прав человека в организации «Свобода для Евразии» Светлана Дзарданова считает, что на самом деле случаев домашнего насилия может быть гораздо больше. С ее мнением согласился заместитель председателя Комитета административной полиции МВД страны Ренат Зулхаиров. По его словам, пострадавшие от бытового насилия часто не сообщают об этом.