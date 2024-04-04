Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 4 апреля 2024Бывший СССР

«Билась об пол и стены». В Казахстане судят экс-министра за жестокую расправу над женой. Как он объяснил свой поступок?

В Казахстане судят экс-министра Бишимбаева за жестокую расправу над женой

Кадр: «Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости» / YouTube

В Казахстане проходит суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в расправе над гражданской супругой Салтанат Нукеновой.

Его обвиняют в лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года в Астане. Днем ранее экс-министр экономики и его жена были на концерте, где поссорились. Затем они отправились в ресторан BAU. Заведение находится в здании молла «Гастро-Площадь Центр», владельцем которого является родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Там бывший чиновник и избил Нукенову.

Кадр: «Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости» / YouTube

Согласно версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он «нанес серию сокрушительных для женщины ударов кулаками по голове». Жена упала на пол, а затем Бишимбаев начал пинать ее. Нукенова пыталась спрятаться в одной из комнат, но он выбил дверь и снова избил ее.

После этого экс-министр обхватил женщину за горло и стал душить

Затем женщина потеряла сознание и больше в себя не приходила. На следующий день, 9 ноября, Бишимбаев позвонил Байжанову и сказал ему распустить персонал ресторана, а также удалить все видеозаписи с камер.

Также бывший чиновник попросил родственника отвезти телефон жены к ним домой, поскольку брат Нукеновой отслеживал ее геолокацию. Прокурор уточнила, что, приехав на место происшествия, Байжанов увидел женщину, находившуюся в бессознательном состоянии. По просьбе Бишимбаева он поднял ее и уложил на диван. Через несколько часов Байжанов обнаружил, что Нукенова не подает признаков жизни.

Бишимбаев рассказал свою версию событий

На суде 3 апреля Бишимбаев рассказал, что в день происшествия в ресторане он «три часа слушал претензии и обиды» Нукеновой. Экс-министр обвинил женщину, что она хотела задеть его, попытавшись выкинуть подаренный ей кулон. Затем в VIP-кабинке №1 Нукенова сняла с себя серьги, обручальное кольцо, часы, браслет и бросила все в туалет, добавил обвиняемый.

Бишимбаев рассказал, что супруга закрылась в туалете, откуда были слышны шум и крики, поэтому он начал бить по двери. Потом Нукенова открыла и стала кричать на него.

Она кинулась на меня, порвала мне рубашку. Я толкнул ее, она ударилась об стену

Куандык Бишимбаевэкс-министр экономики Казахстана

В ответ Бишимбаев порвал ее рубашку, которую Нукенова стала снимать. «Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее — получился противовес. (…) Штаны у нее слетели, она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза, она полетела сначала об стену и "лицом упала на унитаз". Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на пол», — сказал он и добавил, что жена пыталась встать, но «опять ударилась о кафельный пол лицом, (...) билась коленями об пол, об стены».

Кроме того, Бишимбаев объяснил, почему попросил удалить записи с камер. По его словам, он не скрывал преступление, а хотел лишь избежать публичности.

Кадр: Almaty TV News / YouTube

Бишимбаев заявил, что причастен к произошедшему с Нукеновой, но не считает себя виновным в умышленном убийстве.

Мать Нукеновой не сдержалась и выкрикнула, что он делал это несколько часов подряд. Она также пригрозила раскрыть прошлое экс-министра.

В Казахстане разгорелась общественная дискуссия из-за произошедшего

Смерть Нукеновой вызвала широкий общественный резонанс. Популярные медиа Средней Азии писали об участившихся случаях насилия над женщинами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органом держать дело в отношении Бишимбаева на особом контроле. Кроме того, он подчеркнул, что нужно решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

По данным службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, каждый год в Казахстане из-за семейно-бытового насилия умирают не менее 80 женщин, около 150 получают серьезные ранения, 200 человек — средней степени тяжести, и более 4 тысяч — легкие ранения.

При этом исследователь прав человека в организации «Свобода для Евразии» Светлана Дзарданова считает, что на самом деле случаев домашнего насилия может быть гораздо больше. С ее мнением согласился заместитель председателя Комитета административной полиции МВД страны Ренат Зулхаиров. По его словам, пострадавшие от бытового насилия часто не сообщают об этом.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Вяльбе назвала главу МОК мразью

      В Москве подешевел один тип жилья

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры и промышленности в Харькове

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше