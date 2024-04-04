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09:29, 4 апреля 2024Экономика

Часть россиян предупредили о возвращении зимы

«Фобос»: зима вернется на север Европейской части России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Зима вернется в ряд российских регионов. Об этом часть россиян предупредили специалисты центра погоды «Фобос».

Синоптики рассказали, что холодный воздух под влиянием циклона, который устроил арктическое вторжение на Русской равнине, пробьется дальше вглубь континента. «Снег может выпадать вплоть до линии Вологда — Брянск», — поделились информацией они. Специалисты также отметили, что в средних широтах Русской равнины вновь будут наблюдаться заморозки — по их словам, к пятнице, 5 апреля, они пробьются на 1000 километров к югу вплоть до верховий Дона.

При этом в полной мере похолодание проявится на севере Европейской части страны, где даже в дневное время прогнозируется отрицательная температура. Так, в Архангельске до конца недели будет стоять зимняя погода: в четверг, 4 апреля, ожидается снег и температура не выше минус 6 градусов, а в пятницу и субботу, 5 и 6 апреля, минус 2-4 градуса. В ночное время столбики термометров там будут опускаться до 15-16 градусов мороза. Лишь в последний день недели воздух прогреется до околонулевых значений.

Днем ранее метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что в период с 3 по 7 апреля аномальные холода будут наблюдаться в нескольких регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также Урала и Сибири.

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      Полина Кислицына
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