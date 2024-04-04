В Британии заявили о предвоенном периоде в мире

Британский министр Шэппс призвал членов НАТО признать предвоенный период в мире

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что члены НАТО должны думать о будущем альянса и наращивать расходы на оборону. Об этом он написал в статье для газеты The Daily Telegraph.

Шэппс напомнил, что десять лет назад союзники по НАТО договорились тратить два процента ВВП на оборону. Однако некоторые участницы альянса до сих пор не делают этого.

«Так продолжаться не может, нельзя играть в русскую рулетку с нашим будущим. В этот день мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период из послевоенного», — предупредил он.

Британский министр добавил, что опасность для НАТО представляют действия России, Ирана, Китая и КНДР. Для сдерживания стран следует поставлять помощь Украине, а также наращивать военные расходов членами альянса.