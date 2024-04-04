Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 4 апреля 2024Мир

В Британии заявили о предвоенном периоде в мире

Британский министр Шэппс призвал членов НАТО признать предвоенный период в мире
Грант Шэппс

Грант Шэппс. Фото: Anna Gordon / Reuters

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что члены НАТО должны думать о будущем альянса и наращивать расходы на оборону. Об этом он написал в статье для газеты The Daily Telegraph.

Шэппс напомнил, что десять лет назад союзники по НАТО договорились тратить два процента ВВП на оборону. Однако некоторые участницы альянса до сих пор не делают этого.

«Так продолжаться не может, нельзя играть в русскую рулетку с нашим будущим. В этот день мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период из послевоенного», — предупредил он.

Британский министр добавил, что опасность для НАТО представляют действия России, Ирана, Китая и КНДР. Для сдерживания стран следует поставлять помощь Украине, а также наращивать военные расходов членами альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

      Стала известна возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе»

      Пентагон выразил Израилю возмущение ударом по гумконвою

      Модель Playboy обругали в сети за наряд для похода в Диснейленд

      Полковник указал на признаки подготовки Российской армии ко взятию Харькова

      Минобороны заявило о перехвате дронов над Белгородской и Тульской областями

      Борца Абдулрашида Садулаева не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

      В Британии заявили о предвоенном периоде в мире

      Россиянам назвали способы научиться радоваться понедельникам

      Аналитик рассказал о судьбе банковского карточного туризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше