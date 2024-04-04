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14:25, 4 апреля 2024Ценности

Названа модная замена белым кроссовкам на весну

Vogue: кроссовки ярких оттенков стали модной заменой белым весной

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Названа модная замена белым кроссовкам на весну 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам журналистов, в текущем сезоне особенно популярными стали кроссовки ярких оттенков. Данную обувь включили в свой гардероб многие знаменитости. Среди них, например, американские манекенщицы Хейли Бибер и Эмили Ратаковски, которые выбрали разноцветные трейловые (предназначенные для бега по пересеченной местности) фасоны. В то же время французская модель Тина Кунаки предпочла классический вариант бренда Adidas с бордовыми полосками.

Кроме того, в центре внимания вновь оказались беговые кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66. Отмечается, что аналогичные изделия желтого цвета носила героиня актрисы Умы Турман в фильме «Убить Билла».

В марте фэшн-редакторы также назвали модную замену футболкам на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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