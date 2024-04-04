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10:10, 4 апреля 2024Из жизни

Неуклюжесть мальчика оказалась симптомом опасного заболевания

Семилетнему мальчику из Великобритании диагностировали рак благодаря неуклюжести

Фото: Toralf Thomassen / Unsplash

Семилетнему мальчику диагностировали редкий неоперабельный рак мозга после того, как его родители заметили, что он постоянно натыкается на мебель. Об этом пишет Daily Mirror.

Родители первоклассника Обри Ротери, 54-летний Эндрю Ротери и 51-летняя Саманта Хибберт, заметили, что с сыном что-то не так, когда он начал терять равновесие и врезаться в предметы. Сначала они списали это на активный процесс роста, но когда мальчика отправили из школы домой из-за неуклюжести, родители отвели его к врачу. Осмотрев Обри, педиатр тут же направил его на МРТ. Оказалось, что причиной проблем с координацией была диффузная глиома ствола головного мозга.

От диффузной глиомы преимущественно страдают дети от пяти до девяти лет. Симптомы этого опасного заболевания включают асимметрию лица, нарушение координации, тошноту, утомляемость, головные боли и судороги. Это опухоль без четких границ, которая проникает в здоровую ткань мозга и распространяется между клетками. Ежегодно в Великобритании диагностируют всего 20-30 таких случаев, а пятилетняя выживаемость составляет всего один процент.

«Поначалу это было незаметно, он просто натыкался на мебель. Он сильно вырос, стал довольно долговязым, живым и активным, и мы думали, что он просто не следит, куда идет. А потом все произошло буквально за два дня, наша жизнь просто перевернулась. Кажется, что надежда — это самое важное, за что мы должны держаться: диагноз суров, а прогноз довольно мрачный. Мы были просто разбиты, это был невероятный шок», — рассказал журналистам отец мальчика.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина устроил свадьбу в стиле Диснейленда для умирающей от рака возлюбленной. Женщине требовалось постоянное наблюдение врачей, поэтому свадьбу пришлось организовать прямо в больнице.

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      Антонина Черташ
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