Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:11, 4 апреля 2024Путешествия

Популярный пятизвездочный отель Краснодара открылся под новым названием

Популярный отель открылся на Кубани под названием «Гранд Отель Екатеринодар»

Фото: Пресс-служба отеля-бутика «Гранд Отель Екатеринодар»

Пятизвездочный бутик-отель открылся на Кубани под названием «Гранд Отель Екатеринодар», став преемником популярного у жителей и гостей города отеля «Романофф». Об этом стало известно «Ленте.ру». Он расположен в историческом здании на главной улице Краснодара, недалеко от известных культурных достопримечательностей и знаковых мест города.

«В новом названии соединились лучшие составляющие гранд отелей мира, проживание в которых само по себе становится особым опытом. Свое новое имя отель получил в честь исторического названия столицы Кубани», — рассказали в пресс-службе, пояснив, что в XVIII веке императрица Екатерина II передала земли от реки Кубань до Азовского моря живущим там черноморским казакам. Появившиеся поселение получило название Екатеринодар («дар Екатерины»). Город сохранял это название до 1920 года.

Внутри отеля расположены 20 дизайнерских номеров различной категории. Каждый из них оформлен в классическом стиле с мебелью бордовых оттенков, а также с использованием антикварных элементов. Кроме того, все номера оборудованы кофейными станциями, фенами Dyson, в них представлена премиальная косметика и другие атрибуты пятизвездочных бутик-отелей.

Здесь гости смогут насладиться традиционной «южной» кухней в местном ресторане «Груша», шеф-повар которого делает акцент на кубанские гастрономические традиции в новом прочтении и необычную подачу. По выходным посетителей ждут бранчи с большим ассортиментом блюд, иммерсивными спектаклями и историческими рассказами о городе. Помимо этого, внутри оборудована приватная караоке-зоне на 15 гостей.

Отмечается, что до конца года в отеле планируется открытие новых гастрономических проектов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нанесли серию мощных ударов по Харьковской области. Какие цели им удалось поразить?

      Стало известно о попытках ВСУ атаковать левобережье Днепра

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в ДНР

      Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России

      Стало известно о совместном производстве БПЛА Украиной и Латвией для ВСУ

      Россиянина остановили на границе с Казахстаном с двухметровым крокодилом

      Tesla решила построить завод в Индии

      Лавров рассказал о заманивании стран Украиной при помощи меню

      Швеция поддержала нового кандидата на пост генсека НАТО

      Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше