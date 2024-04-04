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17:22, 4 апреля 2024Путешествия

Украинская туристка запугала ножами водителя такси из-за цены поездки

The Phuket News: украинская туристка запугала ножами водителя такси на Пхукете

На Пхукете украинская туристка отказалась оплачивать поездку в такси и запугала водителя двумя ножами. Подробности сообщило издание The Phuket News.

35-летняя женщина-таксист Ладда Сэнгтонг рассказала, что вечером 1 апреля иностранка села к ней в автомобиль в аэропорту и попросила отвезти ее на виллу в Патонге. В дороге туристка захотела сделать остановку вне маршрута, чтобы выйти и погулять, а также употребила марихуану в машине.

Сэнгтонг согласилась на просьбы клиентки, но за дополнительную плату. Она отметила, что изначально цена путешественницу устроила, однако в конечной точке пути она отказалась оплачивать поездку. Водитель последовала за ней на стойку регистрации отеля, но внезапно украинка взяла два ножа и стала угрожать Сэнгтонг.

Тогда женщина обратилась в полицию. Туристку доставили в участок, но она просто ушла оттуда, даже не поговорив с правоохранителями. Сэнгтонг вернулась в отделение, чтобы добиться своего. Уточняется, что полиция не публиковала официальных заявлений по поводу этой ситуации.

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      Мария Борисова
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