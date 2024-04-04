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13:30, 4 апреля 2024Забота о себе

Женщина перепутала симптомы опасной болезни с мигренью и лишилась части черепа

Британке Бэггли удалили часть черепа из-за опухоли, перепутанной с мигренью

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британка Кимберли Бэггли лишилась части черепа из-за опасной болезни, которую она перепутала с мигренью. Историю учительницы, которая приняла симптомы тяжелого заболевания за сильную головную боль, опубликовало издание Metro.

По словам Бэггли, летом 2023 года она вдруг почувствовала чудовищную головную боль, которая не проходила. Врачи, к которым она обратилась, прописали препараты от мигрени и заверили, что это не может быть опухоль мозга. Через пару дней женщина уже не могла открыть глаза от боли из-за чувствительности к свету, но невролог списал симптомы на сильный стресс и прописал ей день в спа и высокую дозу аспирина.

Лекарства не помогали, и еще через день женщина начала терять сознание от боли. Когда британку снова привезли в неврологическое отделение, ей сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и обнаружили опухоль мозга. Уже через несколько дней ей провели операцию и удалили 95 процентов опухоли.

Однако в рану попала инфекция, из-за чего женщине пришлось удалить часть черепа. Еще через месяц после установки катетера для введения лекарств у нее начался сепсис. «Меня даже на короткое время подключили к кислороду. Когда все эти инфекции наконец удалось взять под контроль, в сентябре 2023 года я начала лучевую терапию, которую завершила в ноябре 2023 года», — рассказала она.

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Сейчас Бэггли проходит курс химиотерапии и надеется вскоре вернуться к нормальной жизни. «Очень много симптомов, о которых не знают даже медицинские работники, очень важно прислушиваться к своему телу. Если что-то не так, если у вас болит голова и мешает вам вести обычную повседневную жизнь, вы чувствуете головокружение или перемену в зрении, доверьтесь своей интуиции и проверьтесь», — призвала она.

Ранее житель Лондона Марк Смит рассказал, как покалывания в запястье у его жены Сесилии оказались признаком неизлечимой болезни.

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      Александра Лисица
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