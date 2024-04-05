Богомолов: артисты «Голосов страны» подверглись травле со стороны эмигрантов

Режиссер, художественный руководитель Московского драматического Театра на Бронной Константин Богомолов пожаловался на травлю со стороны эмигрантов. Его слова приводит «Российская газета».

Он отметил, что покинувшие Россию люди «развязали настоящую травлю» участников его театрального проекта «Голоса страны». Режиссер подчеркнул, что в этом участвуют и некоторые СМИ, которые вещают «оттуда». «[Они] сделали репортажи о наших спектаклях, в тональности которых — "ай-ай-ай, какой кошмар, наши молодые талантливые ребята, которые когда-то составляли надежду русского театра, теперь работают с этим Богомоловым на государственном проекте, они нас предали". Кого они предавали? Под чем они подписывались и на чем клялись?» — посетовал Богомолов.

При этом режиссер подчеркнул, что его коллеги спокойно через это прошли и продолжили работать. «Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще что жизнь после тебя есть», — заключил он.

Ранее Богомолов назвал особенностью России возможность собрать разные культуры.