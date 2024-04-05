Экс-депутат Рады заявил о роли миссии НАТО в мобилизации на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: миссия НАТО будет обучать мобилизованных на Украине

Миссия НАТО на Украине будет обучать мужчин, которых призовут на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Ведь они рассчитывают сегодня, что Украина мобилизует от 300 тысяч до 500 тысяч молодых парней. Понятно, что их надо будет обучать. И не только на территории Украины, но и на территории сопредельных стран, прежде всего Польши», — отметил он. При этом бывший депутат подчеркнул, что жители страны не хотят мобилизации и около 74 процентов украинцев выступают против введения соответствующего закона.

Кроме того, Олейник подчеркнул, что Украину не готовы напрямую принять в НАТО, из-за чего представители альянса просят не поднимать эту тему в ходе июльского юбилейного саммита в США. Он также назвал создание миссии НАТО иллюзией и полушагом, который не является решающим.

Ранее глава МИД Литвы Ландсбергис призвал страны НАТО предпринять реальные действия по Украине. По его словам, у альянса есть необходимые ресурсы, чтобы обеспечить победу Украины в военном конфликте.