Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 5 апреля 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил о роли миссии НАТО в мобилизации на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: миссия НАТО будет обучать мобилизованных на Украине

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Миссия НАТО на Украине будет обучать мужчин, которых призовут на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Ведь они рассчитывают сегодня, что Украина мобилизует от 300 тысяч до 500 тысяч молодых парней. Понятно, что их надо будет обучать. И не только на территории Украины, но и на территории сопредельных стран, прежде всего Польши», — отметил он. При этом бывший депутат подчеркнул, что жители страны не хотят мобилизации и около 74 процентов украинцев выступают против введения соответствующего закона.

Кроме того, Олейник подчеркнул, что Украину не готовы напрямую принять в НАТО, из-за чего представители альянса просят не поднимать эту тему в ходе июльского юбилейного саммита в США. Он также назвал создание миссии НАТО иллюзией и полушагом, который не является решающим.

Ранее глава МИД Литвы Ландсбергис призвал страны НАТО предпринять реальные действия по Украине. По его словам, у альянса есть необходимые ресурсы, чтобы обеспечить победу Украины в военном конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

      Песков назвал стратегическую безопасность зоной диалога России и США

      Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

      Кремль прокомментировал публикации по французским данным о теракте в «Крокусе»

      Замгубернатора займет пост и.о. главы Мурманской области после ранения Чибиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше