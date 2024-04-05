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19:19, 5 апреля 2024Бывший СССР

Литва закупит для ВСУ три тысячи дронов

Премьер Литвы Шимоните рассказала о закупке трех тысяч дронов для ВСУ
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вильнюс закупит для Вооруженных сил Украины (ВСУ) три тысячи дронов. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем, передает телеканал LTR.

По словам Шимоните, о планах приобрести для Киева такое количество беспилотников литовского производства она узнала накануне от Минобороны республики. Суммарная стоимость дронов составит два миллиона евро (порядка 200 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Направить БПЛА на передовую планируется до конца текущего года.

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Вместе с тем премьер Литвы рассказала о запуске спецпрограммы реабилитации украинских военных, предусматривающей развитие инфраструктуры и услуг во Львовской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины. На нее Вильнюс выделит до 15 миллионов евро (около 1,5 миллиарда рублей).

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО к реальным действиям по Украине. Глава МИД отметил, что альянс должен отреагировать на острую нехватку систем ПВО и боеприпасов у ВСУ в ближайшее время.

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      Екатерина Грищенко
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