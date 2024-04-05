Названы имена победителей литературной премии «Эксмо»

На ярмарке литературы non/fictioNвесна объявили победителей премии «Эксмо.Дебют»

На международной ярмарке литературы non/fictioNвесна, которая проходит в Гостином дворе в Москве с 4 по 7 апреля, в пятницу, 5 апреля, объявили имена победителей премии для начинающих писателей «Эксмо.Дебют». Об этом «Ленте.ру» сообщили ее организаторы.

Жюри премии в составе директоров редакционных подразделений «Эксмо», руководителей редакций и групп маркетинга определяло лауреатов и финалистов в четырех номинациях по таким критериям, как успешные продажи и большой читательский интерес с учетом всех форматов; возможность развития творческого потенциала автора и сотрудничества.

В номинации «Художественная литература» победил Виктор Дашкевич с книгой «Граф Аверин. Колдун Российской империи» — она рассказывает о расследованиях частного детектива в магическом Санкт-Петербурге 1982 года. Финалистами стали Катя Качур (книга «Любимчик Эпохи») и Лин Няннян (книга «Небесная собака. Спасение души несчастного», том 1).

В номинации «Детская и подростковая литература» победила Софи Анри с первой частью книги «Принц Ардена». Это фэнтези-история королевства Арден и его Хранителя, Рэндалла, а также княжны Авроры, гордой северянки. Также отмечены Ники Сью как автор романа «Первые чувства. Пепел», и Татьяна Севостьянова с произведением «# ХОЧУ СОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний» — работа специалиста по детской психологии.

В номинации «Нон-фикшн» лучшими выбраны книги Альберта Сафина «Игры с разумом» и «Воспитание разума» — работы психолога, сертифицированного коуча, бизнес-тренера и лектора о том, как развивать стратегическое мышление, менять внутренние установки, избавляться от психологических барьеров и жить в гармонии с собой. Финалистами номинации стали Екатерина Тур («Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению») и Юлия Ивлиева («Ты — причина. Почему мы всегда получаем то, чего заслуживаем, и как навести порядок в семье и в жизни»).

Наконец, в номинации «Лучший автор-дебютант до 30 лет» — три победителя. Это поэтесса Шахназ Сайн (книга «365 воинов внутри меня. Сила нежных стихов»), Ава Хоуп (книга «Овертайм» с историей страстной любви фигуристки и хоккеиста) и Люцида Аквила (книга «Янтарь рассеивает тьму» — фэнтези с азиатским колоритом и оригинальным внутренним магическим миром).

«Эксмо.Дебют» — ежегодная премия для молодых писателей, создана издательством «Эксмо» год назад. Первая церемония награждения состоялась в рамках международной ярмарки non/fiction весна — 2023, тогда победителями стали: «Сокол и Ворон. Золотые земли» Ульяны Черкасовой (художественная литература), «Спи, Алиса» Алекс Джун (лучший дебют Young Adult литературы), «Я не могу без тебя» Екатерины Хломовой (нон-фикшн).

В задачах премии — поддержка начинающих авторов. Премия «Эксмо.Дебют» вносит свой вклад в популяризацию профессии писателя, а также мотивирует авторов увереннее заниматься литературным творчеством. Сегодня для того, чтобы сохранить интерес к самореализации, необходимы не только издательские, но и социальные, государственные программы, направленные на поддержку высокого статуса профессии. «Эксмо.Дебют» — важный шаг на этом пути.

