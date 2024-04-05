Россиянин побывал в Камбодже и рассказал об испражняющихся на улицах людях

Российский путешественник побывал в Камбодже и рассказал, что это «нищая, бескультурная и местами опасная страна». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, основное население Камбоджи — кхмеры — люди бедные и невоспитанные. Он не раз видел мужчин, испражняющихся прямо на улицах. «Люди харкают, громко разговаривают, многие выглядят подозрительно», — написал блогер. Кроме того, его возмутило, что камбоджийские мужчины без стеснения бросали жадные взгляды на его девушку.

Россиянин также отметил, что чувствовал себя небезопасно, а однажды двое хулиганов на скутере попытались вырвать у его спутницы телефон из рук. «Люди меньше улыбаются, с завистью смотрят на смартфон или одежду», — добавил он.

А столицу страны, Пномпень, путешественник назвал большой деревней, где местами встречаются стеклянные высотные здания.

Этот же тревел-блогер рассказал, что его разочаровали пейзажи на популярных островах Таиланда — Самуи, Пангане и Тау. «Природа хиленькая: водопады не очень, есть пляжи, но не прям вау», — уточнил он.