Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:01, 5 апреля 2024Путешествия

Россиянин побывал в Камбодже и рассказал об испражняющихся на улицах людях

Фото: Pius Koller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Камбодже и рассказал, что это «нищая, бескультурная и местами опасная страна». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, основное население Камбоджи — кхмеры — люди бедные и невоспитанные. Он не раз видел мужчин, испражняющихся прямо на улицах. «Люди харкают, громко разговаривают, многие выглядят подозрительно», — написал блогер. Кроме того, его возмутило, что камбоджийские мужчины без стеснения бросали жадные взгляды на его девушку.

Материалы по теме:
«Мы немного побаивались» Индонезия — это не только райские пляжи. Чего стоит остерегаться туристам из России?
«Мы немного побаивались»Индонезия — это не только райские пляжи. Чего стоит остерегаться туристам из России?
18 марта 2024
«Идем на Восток» В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
«Идем на Восток»В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
8 января 2024

Россиянин также отметил, что чувствовал себя небезопасно, а однажды двое хулиганов на скутере попытались вырвать у его спутницы телефон из рук. «Люди меньше улыбаются, с завистью смотрят на смартфон или одежду», — добавил он.

А столицу страны, Пномпень, путешественник назвал большой деревней, где местами встречаются стеклянные высотные здания.

Этот же тревел-блогер рассказал, что его разочаровали пейзажи на популярных островах Таиланда — Самуи, Пангане и Тау. «Природа хиленькая: водопады не очень, есть пляжи, но не прям вау», — уточнил он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Женщина назвала неочевидные минусы желания постоянно заниматься любовью

      Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

      Над российским регионом уничтожили беспилотник

      Раненый российский боец в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ

      Врач назвал главные ошибки начинающих соблюдать ЗОЖ

      Названы сроки для записи ребенка в школу в 2024 году

      В российском городе ввели режим ЧС из-за радиации

      Порноактер раскрыл сложность съемок в фильме с семью женщинами

      Россиянин побывал в Камбодже и рассказал об испражняющихся на улицах людях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше