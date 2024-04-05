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03:19, 5 апреля 2024Мир

Трамп заявил о готовности созвониться с Путиным по поводу теракта в «Крокусе»

Трамп заявил, что позвонил бы Путину по поводу теракта в «Крокусе»

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы главе России Владимиру Путины по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в ходе беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом, передает РИА Новости.

«Я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — сказал политик. При этом он не пояснил, был ли бы этот звонок связан с предупреждениями США о готовящихся терактах в Москве, или он позвонил бы для того, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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