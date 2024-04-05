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23:01, 5 апреля 2024Бывший СССР

Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии

Шмыгаль предложил закрыть небо ЕС для бизнеса и туристов из России и Белоруссии
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Белоруссию, чтобы российский бизнес и туристы «не могли комфортно использовать небо Европейского союза (ЕС)». Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — уточнил премьер в эфире украинского телемарафона.

Шмыгаль пояснил, что такой шаг создаст «проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт». Он пообещал, что Киев будет настаивать на этих санкциях, и выразил уверенность, что предложение поддержат Литва, Эстония и Латвия. «Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией», — добавил украинский премьер.

В 2022 году страны ЕС закрыли небо для полетов российских пассажирских самолетов и запретили экспорт, продажу, поставку или передачу в Россию любых воздушных судов, авиационных запчастей и оборудования. Введены запреты на инвестиции в российский энергетический сектор, а также на передачу технологий для нефтеперерабатывающих предприятий России.

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