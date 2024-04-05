Умерла сделавшая актерскую карьеру родственница писателя Чехова

Родственница Антона Чехова, актриса и режиссер Вера Чехова умерла в 83 года

Актриса и режиссер Вера Чехова, приходившаяся родственницей писателю Антону Чехову, умерла в Берлине в возрасте 83 лет. Об этом газете Die Zeit сообщили представители семьи артистки.

Чехова умерла 3 апреля после тяжелой болезни, но при этом диагноз актрисы не раскрывается. Она на 12 лет пережила супруга, известного немецкого актера и режиссера Вадима Гловну.

Вера Чехова начала сниматься в кино уже в 17-летнем возрасте, сыграв роль в картине «Вдовец с пятью дочерьми». Впоследствии она появлялась в таких немецких фильмах, как «Хлеб прошлых лет», «Место преступления», «Синяя Борода», «Утром в понедельник».

Начиная с 1980-х, актриса занялась режиссурой документального кино. Одной из первых ее работ стал фильм «Чехов в моей жизни», снятый совместно с мужем и посвященный фигуре классика русской литературы Антона Чехова, которому Вера Чехова приходилась правнучатой племянницей. Дедом артистки был знаменитый театральный педагог Михаил Чехов.