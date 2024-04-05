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13:14, 5 апреля 2024Экономика

В европейской стране захотели ужесточить контроль за соблюдением санкций

Bloomberg: в Латвии захотели усилить контроль за соблюдением санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Латвия захотела ужесточить контроль за соблюдением санкций Европейского союза (ЕС) против России. Для этого расширят полномочия подразделения финансовой разведки (ПФР) европейской страны, сообщает Bloomberg.

Для усиления контроля за потоком товаров в третьи страны, откуда они попадают в Россию, ведомство сможет замораживать активы, принадлежащие лицам под санкциями, создаст пулы данных о рестрикциях и поддерживать общедоступную поисковую систему организаций и людей, которым грозят санкции ЕС.

По словам замдиректора ПФР Паулиса Ильенковса, большинство дел, возбуждаемых таможенной и налоговой полициями за обход санкций, оформляются против зарегистрированных в ЕС компаний, которые используют Латвию в качестве транзитной страны. В последнее время власти Латвии призывают запретить транзит российского зерна и марганцевой руды, которую можно использовать в производстве товаров военного назначения. Прекращение экспорта обойдется экономике примерно в два процентных пункта от объема производства, что может привести к рецессии, предупредил глава Центрального банка Мартиньш Казакс.

Ранее стало известно, что в Киргизии прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за давления Латвии. В письме латвийской компании, которая обслуживает межбанковский процессинговый центр страны, говорилось, что оператор национальной платежной системы «Элкарт» должен приостановить взаимодействие с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).

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      Вячеслав Агапов
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