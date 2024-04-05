В одной стране сделали валютой золото

Глава ЦБ Зимбабве объявил о введении в стране обеспеченной золотом валюты

Управляющий Резервного банка (ЦБ) Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении в стране новой национальной денежной единицы, которой станет зимбабвийское золото (ZiG). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в новое платежное средство переведут все резервы местного доллара, а обеспечиваться она будет запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране. По словам главы ЦБ, новый курс составит 13,5 зимбабвийского золота за один доллар США.

Сейчас на фоне бушующей в стране инфляции по официальному курсу за единицу американской валюты дают 22,5 тысячи зимбабвийских долларов, а с рук доллар США можно купить уже за 36 тысяч долларов Зимбабве, пишет «Коммерсантъ».

Экономика Зимбабве вступила в фазу гиперинфляции летом прошлого года. Это произошло после того как власти страны смягчили контроль над обменным курсом нацвалюты. По данным Bloomberg, уже в январе для покупки хлеба в стране за местные доллары приходилось отсчитывать 100 крупных купюр, а министр финансов Мтули Нкубе и президент Эммерсон Мнангагва обвинили в подрыве курса частный бизнес, фондовую биржу, банки, западные санкции против местных политиков, а также одну из крупнейших страховых компаний Африки.

Ранее зимбабвийский доллар уже ставил рекорды падения курса. Начиная с 2007 года темпы роста цен составляли тысячи процентов в месяц, а пиковой величины достигли в середине ноября 2008 года, составив 79,6 миллиарда процентов.