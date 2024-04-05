Землетрясение рядом с Нью-Йорком назвали мощнейшим за столетие

Губернатор штата Нью-Йорк Хокул назвала землетрясение крупнейшим за столетие

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул назвала землетрясение, произошедшее в соседнем штате Нью-Джерси, мощнейшим за столетие. Ее слова передает телеканал Fox News.

«Самое крупное землетрясение на восточном побережье за последнее столетие», — заявила Хокул во время брифинга. По ее словам, власти пока не обнаружили ситуаций, которые бы угрожали жизни людей.

При этом два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения. «Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу», — добавила губернатор. По словам Хокул, сейчас специалисты оценивают возможные последствия. Из-за землетрясения в JFK задерживаются 95 рейсов, а в Нью-Арке — 191. Третий аэропорт американского мегаполиса — Ла-Гуардия — не получил повреждений, отметила Хокул.

Ранее 5 апреля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в штате Нью-Джерси. Подземные толчки ощущались в городах от Филадельфии до Бостона — в том числе на Манхэттене в Нью-Йорке.