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00:10, 6 апреля 2024Россия

6 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

6 апреля в мире отмечают Международный день спорта на благо и развитие мира, а в России — День работника следственных органов МВД. Также 6 апреля считается днем рождения первого московского трамвая. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 6 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

День работника следственных органов МВД РФ

Профессиональный праздник в честь сотрудников следственных органов МВД России ежегодно отмечается 6 апреля. Именно в этот день в 1963 году был введен указ, положивший начало официальной работе следственного аппарата органов внутренних дел. Сегодня следственный аппарат МВД — это самая крупная структура органов предварительного следствия. Его сотрудники расследуют 93 процента всех преступлений.

День рождения московского трамвая

6 апреля 1899 года в Москве запустили первый электрический трамвай. Открытие системы трамвайного движение положило начало новой эпохе развития общественного транспорта в столице. Главное мероприятие праздника — парад трамваев, во время которого исторические вагоны проходят колонной по Лесной улице. В 2024 году мероприятие состоится 6 апреля в 11:00.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день спорта на благо и развитие мира

Праздник был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 23 августа 2013 года. Дату выбрали не просто так — 6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые в современной истории Олимпийские игры. Праздник призван популяризировать спорт во всем мире среди самых разных людей. В 2024 году торжество проходит под лозунгом «Спорт для продвижения мирных и инклюзивных сообществ».

День пасты карбонара

6 апреля во всем мире празднуют День пасты карбонара. Между прочим, это официальное торжество, учрежденное Международной ассоциацией макаронных изделий. Интересно, что существует множество различных вариаций рецепта карбонары. Кто-то считает, что в рецепте должны быть сливки, кто-то выступает против яиц. Однако почти во всех вариантах карбонара остается очень вкусной. В честь праздника во многих заведениях это блюдо готовят бесплатно и угощают им всех желающих.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 6 апреля

  • День разноцветных ленточек;
  • Международный день асексуальности;
  • Международный день битвы подушками;
  • Международный день хождения по огню;
  • День осведомленности о синдроме Боринга-Опица;
  • День свежих помидоров в США;
  • День рыбака в Индонезии.

Какой церковный праздник сегодня

Родительская суббота

В дни поминовения усопших, которые также называют Родительскими субботами, в храмах совершают особые службы. Помимо ушедших родственников, верующие вспоминают всех святых христиан, когда-либо живших на земле. Также в этот день принято ходить на кладбища и собираться всей семьей за поминальным столом, чтобы почтить память ушедших близких.

День иконы Божией Матери «Тучная гора»

На иконе изображена Богоматерь с храмом в руке, который возвышается на высокой (тучной) горе. Долгое время образ хранился в одном из монастырей под Тверью, пока не перешел во владение семьи Волчаниновых. Ее выбрал подрядчик Косьма Волчанинов в качестве награды за хороший ремонт храма.

В семье Волчаниновых многие поколения почитали икону, но во второй половине XIX века образ передали в храм, чтобы как можно больше прихожан смогли прикоснуться к святыне. После этого появились многочисленные свидетельства чудес, явленных этой иконой. В настоящее время судьба подлинника «Тучной горы» неизвестна, в 1993 году был создан список, который сегодня хранится в Вознесенском соборе Твери.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 апреля

  • День памяти святителя Артемона (Артемия), епископа Селивкии Писидийской, также именуемого Селунским;
  • День памяти преподобного Захарии монаха, иже в Латре;
  • День памяти мучеников Стефана и Петра Казанских ;
  • Шестой день третьей седмицы Великого поста;

Приметы на 6 апреля

  • Если 6 апреля выпала роса или утром начался дождь, то урожай будет богатым;
  • Если в этот день выпал снег, то будет большой урожай гречки;
  • Если жаворонок поет, то потеплеет, а если заблик — похолодает;
  • Если 6 апреля день жаркий, то еще будут заморозки.

Кто родился 6 апреля

Маргарита Симоньян

Российская журналистка Маргарита Симоньян (44 года) родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В настоящее время работает главным редактором телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня».

Пол Радд

Пол Радд

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Пол Радд

Американский актер Пол Радд (55 лет) прославился ролями в сериалах «Друзья» и «Парки и зоны отдыха», а также в фильмах «Человек-муравей», «Правила виноделов», «Бестолковые» и многих других. В 2026 году должна состояться премьера фильма «Мстители 5», в котором Пол Радд снова сыграет Человека-муравья.

Кто еще родился 6 апреля

  • Денис Клявер (49 лет) — российский певец;
  • Зак Брафф (49 лет) — американский актер;
  • DJ Грув (52 года) — российский диджей;
  • Кирилл Андреев (53 года) — российский певец, солист группы «Иванушки International»;
  • Майкл Рукер (68 лет) — американский актер.

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      Ксения Басырова
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