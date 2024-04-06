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01:40, 6 апреля 2024Мир

Рядом с Нью-Йорком снова произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло рядом с Нью-Йорком
СюжетЗемлетрясение в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В штате Нью-Джерси, вблизи Нью-Йорка, снова произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США (USGS).

Магнитуда составила 4,0. Толчки зафиксированы в 17:59 по местному времени в семи километрах от города Глэдстоун, который расположен в часе езды от Нью-Йорка.

Ранее 5 апреля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в штате Нью-Джерси. Подземные толчки ощущались в городах от Филадельфии до Бостона — в том числе на Манхэттене в Нью-Йорке.

Самое сильное землетрясение, зафиксированное в Нью-Йорке, произошло в 1884 году, тогда магнитуда была 5,2.

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      Марина Совина
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