Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали из-под Артемовска
Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали из-под Артемовска в ДНР
Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали из-под Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) более 15 тел украинских военнослужащих, пишет РИА Новости.
Как рассказал источник, останки солдат были найдены рядом с одним из бывших укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По предварительным данным, они находились там с лета 2022 года. «Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться», — уточнил один из членов группы.
Тела военнослужащих эвакуировали для проведения необходимых экспертиз.
Российские силы полностью взяли под контроль Артемовск 20 мая 2023 года. Сражение за город продолжалось 224 дня.