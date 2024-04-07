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01:18, 7 апреля 2024Бывший СССР

Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали из-под Артемовска

Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали из-под Артемовска в ДНР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали из-под Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) более 15 тел украинских военнослужащих, пишет РИА Новости.

Как рассказал источник, останки солдат были найдены рядом с одним из бывших укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По предварительным данным, они находились там с лета 2022 года. «Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться», — уточнил один из членов группы.

Тела военнослужащих эвакуировали для проведения необходимых экспертиз.

Российские силы полностью взяли под контроль Артемовск 20 мая 2023 года. Сражение за город продолжалось 224 дня.

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      Марина Совина
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