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17:56, 7 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали июньское тепло

«Фобос»: на неделе с 8 апреля температура в Москве достигнет 23 градусов
СюжетЛивень в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На неделе с 8 апреля температура в Москве достигнет отметки в 23 градуса по шкале Цельсия. Тепло жителям столицы пообещали специалисты центра погоды «Фобос».

«В Москве небольшие ливни ожидаются во вторник и четверг-пятницу. В первую половину рабочей недели днем — плюс 20-23 градуса, а затем дневная температура понизится до плюс 14-17 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Столь высокую для апреля температуру специалисты назвали июньской. Причем потепление заметят не только москвичи, но и жители южных регионов страны, а также Центральной России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также пообещал майскую погоду в большинстве регионов страны. По его словам, ожидается, что температура воздуха превысит климатическую норму на 2-6 градусов.

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      Олег Давыдов
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