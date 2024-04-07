Москвичам пообещали июньское тепло

«Фобос»: на неделе с 8 апреля температура в Москве достигнет 23 градусов

На неделе с 8 апреля температура в Москве достигнет отметки в 23 градуса по шкале Цельсия. Тепло жителям столицы пообещали специалисты центра погоды «Фобос».

«В Москве небольшие ливни ожидаются во вторник и четверг-пятницу. В первую половину рабочей недели днем — плюс 20-23 градуса, а затем дневная температура понизится до плюс 14-17 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Столь высокую для апреля температуру специалисты назвали июньской. Причем потепление заметят не только москвичи, но и жители южных регионов страны, а также Центральной России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также пообещал майскую погоду в большинстве регионов страны. По его словам, ожидается, что температура воздуха превысит климатическую норму на 2-6 градусов.