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12:18, 7 апреля 2024Бывший СССР

Сотрудники украинского военкомата пытались мобилизовать 14-летнего подростка

В Одесской области сотрудники военкомата пытались силой мобилизовать подростка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В селе Приозерное Одесской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Об этом сообщает издание «Страна».

По данным источника, 2 апреля люди в военной форме и балаклавах с применением силы задержали юношу на улице и, угрожая оружием, затолкали его в микроавтобус. Там сотрудники военкомата прикладывали дуло автомата к виску и лбу подростка из-за его сопротивлений. Юноша продолжил выкручиваться, тогда мужчины ударили его автоматом по спине.

Когда по дороге выяснилось, что молодой человек несовершеннолетний, его высадили из микроавтобуса на трассе и, пригрозив расправой, запретили рассказывать об инциденте. Домой подросток добирался около двух часов пешком. О случившемся он рассказал в школе, после чего жителя села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену.

Представитель поселкового совета Оксана Терзи заявила, что подросток пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки. Сам юноша — круглый сирота и живет с бабушкой. Сообщается, что официальной реакции ТЦК и правоохранителей пока нет.

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      Илона Палей
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