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16:30, 7 апреля 2024Россия

Стало известно о состоянии раненного в живот губернатора Мурманской области

Оперштаб: медики сообщили о положительной динамике у раненого губернатора Чибиса

Кадр: Telegram-канал SHOT

В состоянии раненного в живот губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается медленная положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона и министра здравоохранения области Дмитрия Панычева.

Губернатор проходит лечение в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы. Министр здравоохранения области отметил, что состояние Чибиса на текущий момент стабильное, оно медленно движется от тяжелого к состоянию средней тяжести. За состоянием губернатора врачи наблюдают круглосуточно.

4 апреля на главу региона было совершено покушение. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Известно, что он работал на железной дороге в Апатитах, ранее также привлекался по статье за причинение вреда здоровью. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии.

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      Илона Палей
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