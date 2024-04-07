Стало известно о состоянии раненного в живот губернатора Мурманской области

Оперштаб: медики сообщили о положительной динамике у раненого губернатора Чибиса

В состоянии раненного в живот губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается медленная положительная динамика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона и министра здравоохранения области Дмитрия Панычева.

Губернатор проходит лечение в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы. Министр здравоохранения области отметил, что состояние Чибиса на текущий момент стабильное, оно медленно движется от тяжелого к состоянию средней тяжести. За состоянием губернатора врачи наблюдают круглосуточно.

4 апреля на главу региона было совершено покушение. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Известно, что он работал на железной дороге в Апатитах, ранее также привлекался по статье за причинение вреда здоровью. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии.