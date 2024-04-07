Бородай напомнил о десятилетней годовщине независимости ДНР от Киева

Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал о процессе становления государственности в Донецкой народной республике (ДНР), отмечающей десятилетие независимости от Украины. Об этом он высказался в интервью RT.

Он напомнил, что абсолютное большинство жителей Донбасса крайне негативно восприняло госпереворот в Киеве, и события на Украине стали для людей поводом избавиться от последствий Майдана. «Люди хотели вернуться назад, на Родину, от которой Донбасс в своё время отторгли, — в Россию», — сказал он.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть регион силой, применяя тяжелую технику и артиллерию.

30 сентября 2022 года года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Тогда в Кремле Путин подписал договоры о принятии их в состав России.