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21:44, 7 апреля 2024Россия

В ДНР вспомнили о годовщине независимости от Киева

Бородай напомнил о десятилетней годовщине независимости ДНР от Киева

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал о процессе становления государственности в Донецкой народной республике (ДНР), отмечающей десятилетие независимости от Украины. Об этом он высказался в интервью RT.

Он напомнил, что абсолютное большинство жителей Донбасса крайне негативно восприняло госпереворот в Киеве, и события на Украине стали для людей поводом избавиться от последствий Майдана. «Люди хотели вернуться назад, на Родину, от которой Донбасс в своё время отторгли, — в Россию», — сказал он.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть регион силой, применяя тяжелую технику и артиллерию.

30 сентября 2022 года года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Тогда в Кремле Путин подписал договоры о принятии их в состав России.

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      Марина Совина
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