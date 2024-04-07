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02:37, 7 апреля 2024Мир

Во Франции рассказали о стратегическом ходе России на Украине

Nouvelle Tribune: ракеты «Циркон» стали стратегическим сигналом для Запада
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве можно считать стратегическим сигналом для Запада, заявил обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

По его словам, Москва сделала стратегический ход, который подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны (ПВО), включая американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, добавил журналист.

«Использование ракеты "Циркон" против объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную на то, чтобы послать сигнал противникам России», — подчеркнул он. Обозреватель уверен, что «Цирконы» значительно повысили наступательный потенциал российской армии.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую систему противоракетной обороны (ПРО).

Гиперзвуковую противокорабельную ракету (ПКР) «Циркон» разработало НПО машиностроения. 3М22 отличается от существующих ПКР значительно большей скоростью полета. Носителями «Циркона» станут подлодки проекта 885М «Ясень-М» и фрегаты проекта 22350.

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      Марина Совина
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