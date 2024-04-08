Депутат Хинштейн анонсировал изменения в ГОСТ об автомобильных номерах

Депутат ГД Хинштейн: наличие триколора на номерах машин станет обязательным

Наличие триколора на номерах российских машин станет обязательным — соответствующие изменения в ГОСТ о номерах уже прорабатываются МВД. Изменения анонсировал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, изготовлением номерных знаков без российского флага занимается ряд частных компаний и их деятельность при этом лицензирована МВД.

«Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется», — рассказал Хинштейн. Он добавил, что изменения будут внесены в ГОСТ до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что на автомобильных номерах в Подмосковье появятся новые коды.