Девушка запретила свекрови видеться с внучкой после одного ее комментария

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она запретила свекрови видеться с внучкой после одного ее комментария. Большинство пользователей под постом поддержали автора истории.

Автор поста написала, что недавно у них с мужем родилась первая дочь. По ее словам, у них были проблемы с зачатием из-за состояния ее здоровья. «Мы пережили несколько выкидышей, и наконец у нас родилась красивая, здоровая дочь», — отметила она.

Героиня истории рассказала, что у нее плохие отношения со свекровью. Женщина раскрыла всем пол ребенка, в то время как автор и ее супруг приняли решение этого не делать, а во время родов пыталась проникнуть в родильную комнату, хотя молодые родители предпочли быть вдвоем в этот момент. «Она пробралась в мою комнату, ее выводила охрана», — возмутилась автор.

Недавно, по словам рассказчицы, она кормила ребенка смесью, и свекровь раскритиковала ее за то, что она не кормит дочь грудью. Женщина назвала невестку неадекватной матерью и заявила, что ее сыну нужно быть с кем-то, кто мог бы обеспечить ее внучку молоком. «Она предложила забрать мою дочь, чтобы она смогла стать правильной матерью для нее», — пересказала она слова свекрови. В ответ девушка заявила матери мужа, что отныне ей запрещено контактировать с ребенком.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение рассказчицы. По их мнению, ее свекровь очевидно неуважительно к ней относилась.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она возмутилась неожиданным поступком свекрови. Узнав о нем, женщина выгнала мать мужа из своего дома.