В России рассекретили документы по Крымской операции 1944 года

Минобороны опубликовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

Минобороны России запустило мультимедийный историко-познавательный раздел «Победное дыхание крымской весны 44-го». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Раздел посвящен 80-летию Крымской стратегической наступательной операции. В нем рассказывается о стремительном наступлении Красной Армии на Крымском полуострове, а также о самоотверженности и героизме советских воинов. Как подчеркнули в ведомстве, публикация рассекреченных документов направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.

Крымская стратегическая наступательная операция длилась 35 дней и стала одной из наиболее успешных для советских вооруженных сил. В результате Крымской стратегической наступательной операции Вооруженные силы СССР уничтожили крупный плацдарм противника, угрожавший действиям советских войск на Украине.