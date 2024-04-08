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04:11, 8 апреля 2024Россия

В России рассекретили документы по Крымской операции 1944 года

Минобороны опубликовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

Фото: Владислав Микоша / РИА Новости

Минобороны России запустило мультимедийный историко-познавательный раздел «Победное дыхание крымской весны 44-го». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Раздел посвящен 80-летию Крымской стратегической наступательной операции. В нем рассказывается о стремительном наступлении Красной Армии на Крымском полуострове, а также о самоотверженности и героизме советских воинов. Как подчеркнули в ведомстве, публикация рассекреченных документов направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.

Крымская стратегическая наступательная операция длилась 35 дней и стала одной из наиболее успешных для советских вооруженных сил. В результате Крымской стратегической наступательной операции Вооруженные силы СССР уничтожили крупный плацдарм противника, угрожавший действиям советских войск на Украине.

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      Марина Совина
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