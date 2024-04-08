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03:24, 8 апреля 2024Мир

В Польше порассуждали об организаторах теракта в Крокусе

MP: версия о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе» не выдерживает критики

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Версия о причастности ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» не выдерживает никакой критики, считает польское издание Myśl Polska.

Как отмечают авторы материала, США настойчиво пытаются убедить мировое сообщество в том, что вины Украины в трагедии нет, однако имеющиеся у России данные говорят об обратном. В публикации указывается, что напавшие на «Крокус» совершили преступление ради денег. «Это были не религиозные фанатики, а головорезы, которые убивали людей ради денег», — утверждается в статье.

Издание также полагает, что ответственность за теракт лежит на Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). По его мнению, с помощью теракта планировалось вызвать в России хаос на фоне президентских выборов, чтобы подорвать легитимность главы государства Владимира Путина.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Четверо людей с оружием ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям. Затем они скрылись на машине, их задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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