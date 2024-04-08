Ищущая мужчину мечты 69-летняя женщина необычно ответила устыдившим ее хейтерам

Пожилая блогерша по имени Тина рассказала, что ходит на свидания, но столкнулась с волной критики. О том, как она оригинально ответила хейтерам, пристыдившим ее за активную личную жизнь, рассказало издание Tyla.

69-летняя Тина рассказала, что активно ходит на свидания, потому что хочет найти мужчину мечты до своего 70-летия. Подробностями таких встреч она делится в блоге.

Некоторые пользователи раскритиковали женщину за активную личную жизнь в ее возрасте. Так, один их хейтеров написал: «Фу, два морщинистых старых тела бьются друг о друга».

В ответ на критику женщина записала шутливое видео. «Знаете, в романтической обстановке и полумраке морщины почти не видны», — сказала она, игриво раскачивая бедрами из стороны в сторону. Тина добавила, что во время романтических встреч она и ее партнер обращают внимание не на морщины, а на эмоциональный контакт.

В то же время многие подписчики отметили, что женщина выглядит великолепно. «Ты очень красивая!», «Вперед, девочка! Найди мужчину своей мечты!», «Развлекайтесь как можно больше. Не обращайте внимания на хейтеров!» — написали они.

Ранее пожилая пара поделилась необычными секретами активной сексуальной жизни. 80-летняя Амалия и 78-летний Хью рассказали, что занимаются сексом в среднем по часу два-три раза в день.