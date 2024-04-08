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22:23, 8 апреля 2024Культура

Известный российский певец и участник «Голоса» покончил с собой в центре Москвы

40-летний певец и участник шоу «Голос» Евгений Кургуров покончил с собой
Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Известный российский оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Вечером в понедельник, 8 апреля, жена 40-летнего исполнителя обратилась в службу спасения и сообщила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал свести счеты с жизнью в квартире в Пресненском районе столицы. Кунгуров написал супруге, что его тело она «найдет завтра в ванне», после чего перестал отвечать на звонки.

Женщина вызвала на место спасателей и полицию, прибывшие сотрудники нашли тело артиста внизу под окнами дома. Канал отмечает, что у Кунгурова были проблемы с психикой: официально на учете он не состоял, однако наблюдался у психиатра в частной клинике. На месте происшествия сейчас продолжают работают службы.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», также участвовал в проектах «Один в один!» и «Большая опера».

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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