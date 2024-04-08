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21:01, 8 апреля 2024Забота о себе

Мужчина сделал любимой девушке предложение и сразу бросил ее

Фото: Belle Collective / Unsplash

Молодой мужчина рассказал, как сделал любимой девушке предложение и практически сразу после этого бросил ее. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

По словам 27-летнего парня, он и его 26-летняя девушка часто обсуждали совместные планы, брак, возможность завести семью, и она всегда радовалась мысли о свадьбе. Решив сделать предложение, он повез избранницу на выходные в гостиницу. «Когда я предложил ей выйти за меня замуж, она была шокирована. Она попросила подождать несколько месяцев. Меня это обескуражило. Один из худших моментов в жизни», — признался он.

Тогда девушка стала плакать и извиняться, напоминать ему, что они технически помолвлены, но продолжала настаивать на паузе со свадьбой. Вернувшись домой, мужчина посоветовался с сестрой и решил, что за отказом возлюбленной может скрываться измена. Через пару дней, когда партнерша вернулась с работы, он бросил ее. «Я сказал, что у нее есть пара часов, чтобы собрать вещи и уйти. Она была шокирована, плакала, спрашивала почему, но я просто больше ей не доверял. Через пару часов подруга забрала ее, а я заблокировал ее номер. Я все еще страдаю», — пожаловался он.

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В ответ многие пользователи указали мужчине на то, что ему следовало сперва обсудить с избранницей свое желание пожениться, убедиться, что она не рассержена на него ни за что, а уже после планировать романтический отдых с помолвкой.

Ранее пользователи форума Reddit перечислили истории отношений, закончившихся расставанием, которые они считают самыми безумными. Одна женщина рассказала о подруге, которую бойфренд бросил после пяти лет романа прямо в самолете в начале многочасового пути.

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      Александра Лисица
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