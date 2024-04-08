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10:58, 8 апреля 2024Среда обитания

Назван российский регион с самой «зеленой» энергетикой

Камчатский край стал регионом с самой зеленой энергетикой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Камчатский край победил в инвестиционном рейтинге в области Возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по итогам 2023 года. Российский регион с самой «зеленой» энергетикой назвала Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), передает «Российская газета».

Доля ВИЭ в установленной мощности Камчатского края составила 20,9 процента. Регион оказался первым по выработке энергии Геотермальными электростанциями (ГеоЭС) и малыми гидроэлектростанциями (мГЭС) — 12,3 процента и 7,8 процента от общей мощности генерации соответственно.

Второе место в рейтинге заняла Сахалинская область, ставшая регионом с самым большим фактическим и целевым объемом установленной мощности объектов ветрогенерации и ресурсным потенциалом для работы Ветровых электростанций (ВЭС). Установленная мощность ВЭС в области достигает 0,9 МВт, к 2029 году она может увеличиться до 31,9 МВт. Тройку лидеров замкнула Саха-Якутия.

Ранее сообщалось, что Москва стала наиболее комфортным для проживания российским городом согласно расчету индекса качества городской среды за 2023 год.

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      Александра Качан
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