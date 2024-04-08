Осужденный на два пожизненных срока ангарский маньяк сознается в новых расправах

Ангарский маньяк готов сознаться в новых убийствах

Ангарский маньяк Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за расправу над более чем 80 женщинами, готов сознаться в новых преступлениях. Об этом сообщает «Честный детектив».

Заключенный решил рассказать следователям о еще трех жертвах, погубленных им на территории Приморского края.

В январе сообщалось, что Попкова этапировали из Иркутска в колонию в Мордовии после того, как он дал новые показания по трем расправам над женщинами в возрасте от 25 лет до 31 года. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, что суммируется с двумя пожизненными заключениями в колонии особого режима.

Всего ангарскому маньяку вынесли четыре приговора.