Премьер Канады допустил возможность приобретения атомных подлодок

Премьер Канады Трюдо допустил возможность приобретения атомных подлодок

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил возможность приобретения атомных подлодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время страна рассматривает этот вопрос. Трюдо добавил, что Канада провела «отличные переговоры» с членами AUKUS (Австралия, Великобритания, США) о том, как страны могут «работать еще ближе».

AUKUS — трехстороннее партнерство Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает два компонента. Первый заключается в совместном производстве тремя странами атомного подводного флота и обмене технологиями по данному вопросу. Второй включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий.