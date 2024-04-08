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02:36, 8 апреля 2024Россия

При пожаре на уникальном российском ледоколе погиб человек

В результате пожара на судне «Катерина Великая» во Владивостоке погиб человек

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В результате пожара на судне снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке погиб один человек. По предварительным данным, трое человек пострадали, они были госпитализированы. Об этом заявила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Возгорание судна произошло 8 апреля в 10:00 по московскому времени в Центре судоремонта «Дальзавод». Сообщается, что пожар удалось ликвидировать. Была начата проверка с целью установления обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что единственное в мире многофункциональное судно снабжения (МСС) ледового класса «Катерина Великая» стояло в доке на судоремонтном заводе на техобслуживании, когда на нем вспыхнул огонь. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

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      Маргарита Пименова
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