Прибыль китайского автопроизводителя в России подскочила в 25 раз

Прибыль российского подразделения Great Wall в 2023 году выросла в 25,8 раза

Прибыль российского подразделения китайского автопроизводителя Great Wall подскочила в 2023 году в 25,8 раза и составила более 7,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на бухгалтерскую отчестность компании ООО «Хавейл Мотор Рус» пишет «Интерфакс».

При этом выручка фирмы выросла в четыре раза, до 323 миллиардов. Такие высокие финансовые результаты на рынке РФ ранее демонстрировали только подразделения Volkswagen и Toyota, которые имели в стране собственные производственные площадки — 355 и 322 миллиарда рублей выручки в 2021 году соответственно.

По оценкам Автостата, продажи основного бренда концерна Great Wall на российском рынке, Haval, взлетели в прошлом году в 3,3 раза, до 111,7 тысячи автомобилей. Эта марка вошла в топ-3 самых популярных у россиян после отечественной Lada и китайской Chery.

Ранее стало известно, что российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi расторгло договор о производстве внедорожников с российским автозаводом ПСМА Рус в Калуге. В результате дочерняя компания ушедшего с российского рынка концерна ООО «Мицубиси Моторс Рус» выплатила предприятию почти три миллиарда рублей компенсации. Выплата была осуществлена в январе 2024 года.