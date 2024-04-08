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23:26, 8 апреля 2024Экономика

Путин поручил проработать продление метро до Пулково

Путин поручил проработать вопрос продления метро Петербурга до аэропорта Пулково

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, включая продление линии метро. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству России совместно с правительством Петербурга поручено определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства.

Доклад по поручению должен быть представлен главе государства до 15 июля.

Ранее в Санкт-Петербурге захотели усовершенствовать работу метрополитена, что следует из проекта нового генплана города. Как сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов, новый проект предусматривает строительство 89 новых станций метро, а также увеличение протяженности линий на 138 километров. В первую очередь запланировано строительство 31 станции.

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      Марина Совина
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