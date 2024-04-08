Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

Житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею и не явился за призом

Житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею и не явился за призом. Об этом сообщают «Пруфы» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Выяснилось, что россиянин стал победителем в 854-м тираже гослотереи, который был разыгран 7 апреля. Мужчина стал обладателем суперприза в размере двух миллионов рублей, однако он пропал и все еще не явился за выигрышем в лотерейный центр.

Согласно материалу, чтобы выиграть суперприз указанной лотереи, необходимо угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором. Жителя Башкирии к победе привели числа 13, 16, 3, 11, 5, 18, 7 и 15 в первом поле билета, и число 4 — во втором.

В 2017 году житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 685 787 рублей.