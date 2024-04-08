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06:44, 8 апреля 2024Мир

США на фоне войны чипов резко сократили поставки оборудования Китаю

США на фоне войны чипов сократили поставки оборудования Китаю в 2,3 раза

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

США на фоне «войны чипов» сократили поставки Китаю оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза до 226 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости. до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.

Согласно данным американской статслужбы, сейчас уровень экспорта упал до минимумов за несколько лет. Уточняется, что рекордный объем экспорта был зафиксирован в июле 2021 года, когда он достиг 777 миллионов долларов. После этого объем начал снижаться. В первый раз поставки рухнули в ноябре 2022 года до 246 миллионов долларов, когда Вашингтон начал первый этап ограничений на экспорт чипов и оборудования для них в Китай.

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При этом агентство отмечает, что Пекин снова начал наращивать покупку оборудования. В октябре 2023 года поставки достигли максимума с апреля 2021 года. Однако в феврале 2024 года произошел новый обвал.

Ранее стало известно, что Китай в 2023 году резко нарастил импорт оборудования для производства чипов на фоне вероятного ужесточения ограничений США и Европы в рамках «войны чипов». Поставки в страну оборудования, которое может использоваться для производства полупроводников и их компонентов выросли за год на 14 процентов в денежном выражении, почти до 40 миллиардов долларов. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю наблюдений с 2015 года.

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      Марина Совина
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