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12:30, 8 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о критических разрушениях электроподстанции под Харьковом

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в селе Липцы практически уничтожена подстанция

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харьковской области была практически уничтожена электроподстанция, находящаяся в селе Липцы. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, света нет не только в Липцах, но и в расположенных рядом населенных пунктах. Из-за критических повреждений в них также отсутствует мобильная связь. В настоящее время украинские власти решают вопрос о проведении принудительной эвакуации.

В своем Telegram-канале Синегубов также рассказал, что в Липцах около 22:00 в воскресенье прогремела серия взрывов. Глава Харьковской ОВА уточнил, что в результате никто не пострадал.

Ранее Синегубов заявлял, что в Харьковской области могут принудительно эвакуировать жителей северной части региона из-за участившихся обстрелов. Он пояснил, что речь идет о Богодуховском и Харьковском районах, откуда ранее уже были вывезены все дети.

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      Екатерина Грищенко
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