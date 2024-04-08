Стало известно о критических разрушениях электроподстанции под Харьковом

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в селе Липцы практически уничтожена подстанция

В Харьковской области была практически уничтожена электроподстанция, находящаяся в селе Липцы. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, света нет не только в Липцах, но и в расположенных рядом населенных пунктах. Из-за критических повреждений в них также отсутствует мобильная связь. В настоящее время украинские власти решают вопрос о проведении принудительной эвакуации.

В своем Telegram-канале Синегубов также рассказал, что в Липцах около 22:00 в воскресенье прогремела серия взрывов. Глава Харьковской ОВА уточнил, что в результате никто не пострадал.

Ранее Синегубов заявлял, что в Харьковской области могут принудительно эвакуировать жителей северной части региона из-за участившихся обстрелов. Он пояснил, что речь идет о Богодуховском и Харьковском районах, откуда ранее уже были вывезены все дети.