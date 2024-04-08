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08:41, 8 апреля 2024Мир

Трамп пожалел об отсутствии наплыва мигрантов из «хороших» стран

Трамп выразил сожаление, что в США не приезжают мигранты из «хороших» стран

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил свое резкое высказывание о странах происхождения мигрантов и выразил сожаление, что в США не переезжают граждане стран, которые экс-лидер назвал «хорошими». Об этом сообщило издание The New York Times.

«Когда я спросил, знаете, почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, я пытался быть вежливым», — заявил Трамп в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании.

Экс-президент уточнил, что к «хорошим» странам он относит такие государства, как Дания, Швейцария и Норвегия, и добавил, что в США приезжают мигранты из «просто невероятных мест и стран, стран, которые представляют собой катастрофу».

В выступлении бывший лидер США рассказывал о своем высказывании 2018 года, в котором он негативно выразился о Гаити и странах Африки, из которых прибывают мигранты, и назвал эти государства «дырами». Трамп добавил, что «чувствовал, что это нормальная фраза», однако ее «восприняли это как очень ужасный комментарий».

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      Елизавета Мытарева
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